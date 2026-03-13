248 keer bekeken

Drummer en zanger Bauke Bakker brengt op zondag 22 maart een live eerbetoon aan Prince tijdens een optreden van LSAmusic in Oerkroeg Schiller in Aalten. Het concert begint om 15.00 uur.

Tijdens het optreden duikt Bakker samen met zijn band in het repertoire van Prince. Bekende nummers van de Amerikaanse artiest komen voorbij, soms met een eigen muzikale draai. Volgens de organisatie past dat goed bij de manier waarop Prince zelf ook optrad, omdat geen enkel concert van hem ooit hetzelfde was.

Bakker wordt begeleid door de band Sexy Motherfuckers. In deze formatie spelen onder anderen twee muzikanten die ook deel uitmaken van de band van rapper Typhoon. De band bestaat verder uit Dries Bijlsma (gitaar en zang), Sheila van de Weerd (zang), Micha Wink (keys), Len van de Laak (keys) en Sebas van Olst (bas).

Het optreden wordt georganiseerd door LSAmusic Aalten. Donateurs en sponsoren van de organisatie krijgen voorrang bij de kaartverkoop, maar er zijn ook kaarten beschikbaar voor andere muziekliefhebbers.

Tickets kosten €18 per stuk en zijn verkrijgbaar via:

https://lsamusic-aalten.stager.co/shop/

