Marc uit Lichtenvoorde toont een deel van zijn collectie 3D-geprinte designvazen die hij zelf ontwerpt en produceert in zijn studio. - Foto: Marijke Hartman Kleine

Wat begon met een tweedehands 3D-printer na een vriendenweekend, groeide in korte tijd uit tot een eigen designcollectie. Marc uit Lichtenvoorde, sinds 2009 actief als fotograaf en docent, ontwerpt inmiddels ook 3D-geprinte designvazen vanuit zijn studio.

Marc kwam op het idee omdat hij niet alleen vormen wilde vastleggen met zijn camera, maar ze ook zelf wilde maken. “Mijn handen werken anders, maar mijn ideeën niet,” zegt hij.

De ondernemer is geboren met lichte cerebrale parese. Daardoor werkt zijn fijne motoriek anders en kosten sommige handelingen meer energie. Toch wilde hij altijd zelfstandig ondernemen en actief blijven in het creatieve vak. Volgens Marc biedt technologie daarbij nieuwe mogelijkheden.

De ontwerpen maakt hij digitaal op de computer. Vervolgens bouwen zijn 3D-printers de vazen laag voor laag op tot een tastbaar object. “3D-printing maakt het mogelijk om ideeën uit mijn hoofd werkelijkheid te laten worden.”

Wat begon als experiment met één printer groeide uit tot een kleine collectie met verschillende ontwerpen. De vazen vallen op door organische lijnen en het spel van licht en schaduw. Volgens Marc sluit dat aan bij zijn achtergrond als fotograaf. “Alles wat ik in de fotografie heb geleerd over vorm, compositie en licht neem ik hierin mee.”

De vazen worden op bestelling geprint in zijn studio in Lichtenvoorde. Er wordt dus niet op voorraad geproduceerd.

Meer informatie over de ontwerpen is te vinden via:

https://www.onwiesshop.nl

