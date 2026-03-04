Kennismakingsproject Kies je Sport & Kunst trekt al honderden kinderen in Doetinchem

109 keer bekeken

DOETINCHEM – Het sport- en cultuurproject Kies je Sport & Kunst is op 23 januari van start gegaan en blijkt nu al populair. In enkele weken tijd hebben ruim 275 kinderen uit de gemeente Doetinchem zich aangemeld om een sport of creatieve activiteit uit te proberen.

Het project is een initiatief van Amphion en Sport-ID en richt zich op basisschoolleerlingen. Kinderen krijgen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende sporten en kunstvormen. Veel activiteiten zijn gratis of tegen een kleine bijdrage te volgen.

Via het onderdeel Kies je Kunst kunnen kinderen onder meer kennismaken met majorette, musicallessen, muziek maken en andere creatieve activiteiten. Bij Kies je Sport staan sporten als dans, hockey, judo, tafeltennis, handbal, badminton en atletiek op het programma.

Volgens de organisatie biedt het project kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. De komende maanden blijft deelname mogelijk. Aanmelden kan tot aan de zomervakantie en er zijn bij diverse verenigingen nog plekken beschikbaar.

Zo kunnen kinderen zich onder andere nog inschrijven voor volleybal, schermen, waterpolo, freerunnen, korfbal, dans, theater en verschillende muziekactiviteiten.

Meer informatie en aanmelden: https://www.actiefindoetinchem.nl

