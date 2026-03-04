Oost Gelre opnieuw erkend als ‘Dementievriendelijke gemeente’

112 keer bekeken

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft opnieuw het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen van Alzheimer Nederland. Daarmee blijft Oost Gelre de enige gemeente in de Achterhoek met deze erkenning. Het certificaat werd op woensdag 4 maart uitgereikt aan wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers. De overhandiging gebeurde door Herman ter Haar, lokale belangenbehartiger van Alzheimer Nederland. Freek Jansen, voorzitter van Alzheimer Oost Gelderland, reikte daarbij ook de bijbehorende vlag uit.

De erkenning volgt na een zogenoemde Dementiescan, een vragenlijst van Alzheimer Nederland die samen met de gemeente wordt ingevuld. Uit deze scan blijkt dat Oost Gelre op alle acht onderzochte thema’s hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.

Volgens wethouder Dusseldorp-Ribbers is het certificaat een bevestiging van de inzet van de gemeente en de samenwerking met verschillende organisaties. Het doel is dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven, bijvoorbeeld door zelfstandig boodschappen te doen of activiteiten te bezoeken.

Dementie komt steeds vaker voor. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie in Nederland tot meer dan 500.000 in 2040. Ook in Oost Gelre groeit het aantal inwoners met dementie: van ongeveer 640 in 2025 naar circa 1.100 in 2040.

