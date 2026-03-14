BORCULO — Feestelijke opening nieuwe Bibliotheek Borculo

De Bibliotheek Borculo opent op vrijdag 20 maart feestelijk de deuren van haar nieuwe locatie aan de Voorstad 3 in Borculo. De officiële opening begint om 16.00 uur en wordt verricht door directeur-bestuurder Martien Louwers van Bibliotheek Oost-Achterhoek en wethouder Betsy Wormgoor van de gemeente Berkelland.

Dankzij steun van de gemeente Berkelland krijgt de bibliotheek een centrale en goed zichtbare plek in het hart van Borculo. De nieuwe locatie biedt meer ruimte en moet een toegankelijke plek worden waar inwoners kunnen lezen, leren, werken en elkaar ontmoeten.

Tijdens de openingsdag is iedereen welkom om de nieuwe bibliotheek te bekijken. Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met de mogelijkheden van de bibliotheek. Leden van de Bibliotheek Borculo ontvangen bovendien een klein presentje op vertoon van hun biebpas, zolang de voorraad strekt.

Rondom de opening zijn er verschillende activiteiten. Voor jonge kinderen is er een speciale editie van Boekjes & Babbels met Dikkie Dik. Daarnaast worden er rondleidingen door de bibliotheek georganiseerd en is er ’s avonds een filmvertoning in de zogenoemde CINEbieb.

Ook op zaterdag 21 maart staat de bibliotheek in het teken van activiteiten. Dan wordt een Harry Potter-middag georganiseerd.

Meer informatie over de nieuwe bibliotheek is te vinden via

https://www.oostachterhoek.nl/borculo

