Kinderen kunnen in april in meerdere bibliotheken in de Oost-Achterhoek zelf aan de slag met animatie. Tijdens het BIEBlab maken deelnemers een ouderwetse animatiemachine, waarmee tekeningen tot leven komen als een mini-tekenfilm.

De workshop is bedoeld voor kinderen die houden van knutselen en creativiteit. Door een slimme draaitechniek ontdekken zij hoe animatie vroeger werkte. Met hun zelfgemaakte apparaat laten ze hun eigen tekeningen bewegen.

Het BIEBlab vindt plaats op verschillende locaties: op woensdag 1 april in Ruurlo, donderdag 2 april in Winterswijk, woensdag 8 april in Neede en donderdag 9 april in Lichtenvoorde. Alle workshops duren van 15.00 tot 16.30 uur.

De activiteit maakt deel uit van het BIEBlab-programma van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, waarin kinderen kennismaken met creatieve technologie. De workshops worden afwisselend verzorgd door de bibliotheek en cultuurorganisatie Culturije.

Deelname kost €4,50. Aanmelden kan via

https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

