LOCHEM — Thema-avond Alzheimer Trefpunt Lochem over vergeetachtigheid en dementie

Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert op dinsdag 24 maart 2026 een thema-avond over vergeetachtigheid en dementie. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem en is bedoeld voor professionals, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Tijdens de avond geven geriater dr. Hendriks en geriatrieverpleegkundige Sara Singadji-Gabriël van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk uitleg over geheugenproblemen bij het ouder worden. Zij vertellen onder meer over het verschil tussen gewone vergeetachtigheid, milde geheugenproblemen en dementie.

Het is normaal dat mensen op latere leeftijd soms dingen vergeten, bijvoorbeeld een naam of afspraak. Bij dementie raken hersenen beschadigd en kan het dagelijks leven worden verstoord. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld moeite krijgen met praten, aankleden of eenvoudige handelingen zoals betalen bij de kassa. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan andere oorzaken van geheugenproblemen, zoals medicatiegebruik, te weinig drinken, angst of verdriet. De avond is bedoeld om bezoekers te informeren en ruimte te bieden voor vragen.

De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom.