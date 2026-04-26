GROENLO — Wereldkoor Dekoor brengt nieuwe voorstelling naar Groenlo

Het internationaal bekroonde studentenkoor Dekoor Close Harmonyⓘ staat op zaterdag 16 mei 2026 in De Mattelier in Groenlo. Het Utrechtse koor brengt daar een nieuwe theatrale concertvoorstelling en kiest Groenlo als een van slechts drie speelplekken.

Met dertig zangers neemt Dekoor het publiek mee in een muzikale voorstelling over een wereld die steeds sneller verandert. Close harmony, pop, jazz, klassiek en elektronische soundscapes komen samen in een avond vol contrast, verstilling en energie. Voor deze productie werkt het koor samen met geluidskunstenaar Rutger Zuyderveltⓘ , ook bekend als De Machinefabriek.

Centraal staat de vraag wie je bent wanneer alles om je heen voortdurend in beweging is. Nieuwe nummers, koorarrangementen, theatrale regie en elektronische intermezzo’s vormen samen een muzikale reis.

Dekoor behoort al jaren tot de internationale top van de koorwereld. Het koor werd meerdere keren wereldkampioen in de categorieën jazz, pop en gospel en trad eerder op in onder meer Carré, Sziget en North Sea Jazzⓘ . Ook werkte het ensemble samen met artiesten als DI-RECT, Damien Rice en The Rolling Stones.

Na Groenloⓘ volgen optredens in Amsterdam en Utrecht. Daarna reist het koor door naar festivals in Italië. De voorstelling staat onder leiding van dirigent Christoph Mac-Carty.

Meer informatie en kaarten: www.dekoor.nl

