KONINGSDAG — Droog maar fris: jas geen overbodige luxe

Wie plannen heeft om Koningsdag buiten te vieren, kan rekenen op overwegend droog weer. Op maandag 27 april wisselen zon en wolken elkaar af en blijft regen waarschijnlijk uit. De temperatuur loopt in het oosten van het land, waaronder de Achterhoekⓘ , op tot ongeveer 18 à 20 graden. Daarmee is het aangenaam in de zon, zeker omdat er weinig wind staat. Toch voelt het vooral in de ochtend en avond fris aan.

Tijdens Koningsnacht daalt de temperatuur naar enkele graden boven nul. Ook vroeg op de dag kan het daardoor nog behoorlijk koud zijn. Voor feestvierders betekent dit dat het weer geen grote spelbreker zal zijn, maar dat een jas of extra laag kleding wel verstandig is.

Wist je dat Koningsdag pas sinds 2014 op 27 april wordt gevierd, na de troonswisseling van koning Willem-Alexander?

