BRONCKHORST — Zes koninklijke lintjes uitgereikt in Bronckhorst

Tijdens de zogenoemde lintjesregen op vrijdag 24 april zijn in Bronckhorst zes inwoners onderscheiden met een koninklijk lintje. Burgemeesterⓘ Patrick van Domburg reikte de onderscheidingen uit in de Dorpskerk in Vorden.

De zes inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om Gera van Dorp-de Bruijn (Zelhem), Wilma Jolink-Waarlo (Hengelo Gld), Martin Nieuwenhuis (Steenderen), Ep Oldenhave (Zelhem), Jan Rigterink (Vorden) en Wim Weijers (Halle).

De onderscheidingen werden toegekend vanwege hun jarenlange en veelzijdige vrijwillige inzet voor de samenleving. Zo zetten de gedecoreerden zich in voor onder meer verenigingen, kerken, zorginstellingen, onderwijs en evenementen in de regio.

Met de jaarlijkse lintjesregen, traditioneel vlak voor Koningsdag, spreekt de overheid waardering uit voor inwoners die zich langdurig en belangeloos inzetten voor anderen.

