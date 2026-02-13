Koperen Ketteltje voor Marco Overbekking

1.016 keer bekeken

GROENLO – Na het poetsen van de plaquette in de Nieuwestraat verplaatste het gezelschap zich naar De Koperen Ketel, waar de jaarlijkse onderscheiding van ’t Kopper plaatsvond. Dit jaar ging het Koperen Ketteltje naar Marco Overbekking. De onderscheiding werd overhandigd door Rob Porskamp.

Het Koperen Ketteltje geldt als een prestigieuze carnavaleske onderscheiding en wordt jaarlijks op carnavalsvrijdag uitgereikt. Met de onderscheiding eert ’t Kopper iemand die een sterke band heeft met Grolsch in Grolle. De ceremonie vindt traditioneel plaats bij de brouwketel op het voormalige brouwerijterrein aan het Park 1615.

Eerdere ontvangers van het Koperen Ketteltje waren onder anderen Theo Luttikholt (2013), Bennie Klein Tank (2014), Hennie Wassink (2015), Tonnie Rondeel (2016), Karel Kormelinck (2017), Hans ten Bruin (2018), Eric Woertman (2019), Jan Dijk (2020), Gerard Groot Zevert (2022), Henk-Jan ten Brincke (2023) en vorig jaar Ronnie Emaus. Met de toekenning aan Marco Overbekking is opnieuw een naam toegevoegd aan deze rij.

De garde ’t Kopper bestaat uit leden die de hoogste onderscheiding van Carnavalsvereniging De Knunnekes hebben ontvangen: de Hoesorde. De naam ’t Kopper verwijst naar het materiaal waarin deze onderscheiding is uitgevoerd.

Na de uitreiking werd de bijeenkomst voortgezet in Brouwersnös, waar leden van ’t Kopper, vertegenwoordigers van Grolsch en genodigden samenkwamen.

