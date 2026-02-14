52 keer bekeken

SAP Business One is bedrijfssoftware die wereldwijd geliefd is. Maar wat is het precies voor software? En voor welke bedrijven is het geschikt? In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie voor je op een rij.

Wat is SAP Business One precies?

SAP Business One is een ERP-systeem. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is software waarin alle bedrijfsprocessen worden samengebracht in één systeem. Je hebt dan niet langer allerlei losse programma’s en eindeloze Excel-sheets. Iedereen werkt in hetzelfde systeem. Zo wordt er naadloos samengewerkt, heb je meer overzicht en daalt het risico op fouten.

SAP is een bedrijfssoftwaremerk dat wereldwijd bekend is. SAP helpt bedrijven al ruim 50 jaar aan de juiste software en staat bekend als een van de marktleiders.

Voor welke bedrijven is SAP Business One geschikt?

SAP B1 is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Oftewel het MKB. Het is geschikt voor bedrijven met enkele tientallen tot enkele honderden medewerkers.

Groeiende bedrijven

Kleine bedrijven die groeien en daardoor meer te organiseren hebben, kiezen vaak voor SAP Business One. Met deze software wordt het makkelijker om door te groeien, zonder het overzicht kwijt te raken. Bovendien wordt er efficiënter gewerkt, waardoor er meer tijd en middelen overblijven om de groei verder te realiseren.

Bedrijven die meer structuur en efficiëntie willen

Soms zijn bedrijven al aardig gegroeid, maar hebben ze nog niet geïnvesteerd in een goed ERP-systeem. Dit komt vaak voor. Op den duur gaat er simpelweg te veel tijd zitten in het bijhouden van alle losse programma’s. Bovendien verloopt de samenwerking tussen verschillende afdelingen stroef als je niet in hetzelfde systeem werkt. En dan hebben we het nog niet eens over de fouten die er insluipen. Deze bedrijven kiezen er daarom ook voor om over te stappen op SAP Business One.

Verschillende branches waarin SAP Business One gebruikt wordt

SAP B1 is geschikt voor allerlei branches. Het sluit onder andere goed aan bij:

Groothandels

Productiebedrijven

Detailhandels

Dienstverlenende bedrijven

Ideaal voor internationale spelers

SAP Business One is ook zeer geschikt voor bedrijven met internationale activiteiten. De software ondersteunt namelijk meerdere valuta en de gebruikersinterface is beschikbaar in maar liefst 28 talen. Bovendien zijn er 50 land-specifieke versies van het systeem. Deze versies zijn bijvoorbeeld aangepast aan de regels en belastingen van het land.

Voor welke bedrijven is Business One minder geschikt?

SAP B1 is echt gericht op het MKB. Voor grotere bedrijven is de software minder geschikt. Daarvoor heeft SAP andere systemen, zoals SAP S/4HANA.

