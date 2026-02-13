Plaquette blinkt weer in Nieuwestraat: hoogheden poetsen de plaat

GROENLO – In de Nieuwestraat in Groenlo, op de plek waar het Grolse carnaval ooit het levenslicht zag, is vrijdagmiddag een veelzeggende traditie voortgezet. Samen met ’t Kopper verzamelden de hoogheden van Carnavalsvereniging De Knunnekes zich bij de plaquette die herinnert aan het ontstaan van de vereniging.

De locatie is niet zomaar gekozen. Hier was ooit Hotel Restaurant De Publicaan gevestigd. Op 4 april 1963 kwam op deze plek een gezelschap mannen en vrouwen bijeen met één doel: het oprichten van een carnavalsvereniging. “Het was een gure lentedag, The Beatles waren net aan hun opmars begonnen en Groenlo was nog ver verwijderd van het uitbundige carnaval dat we nu kennen,” vertelde Frans Kooiker aan de feestende menigte. Toch lukte het. Die avond werd De Knunnekes geboren.

De plaquette die dit moment markeert, werd in 2018 aangebracht. Sindsdien geldt een vaste afspraak: elk jaar rond carnaval moet zij worden opgepoetst. Dat ritueel werd vrijdag zichtbaar serieus genomen. Niet één, niet twee, maar alle hoogheden pakten het poetsmateriaal ter hand. Met witte handschoenen, geconcentreerde blikken en hier en daar een grapje werd het brons weer tot glans gebracht.

Alles gebeurde onder toeziend oog van onder anderen oud-prins Cees van der Zant, de enige nog levende oprichter van de carnavalsvereniging.