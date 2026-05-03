GROENLO — Kranslegging bij kruis Nieuwstad met verstild moment door vlinder

In aanloop naar de zijn bij het Kerkelijke monument aan de Nieuwstad kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De plechtigheid vond plaats na de kerkdienst en werd verzorgd door vertegenwoordigers van de kerk en inwoners.

Tijdens de ceremonie werden meerdere kransen met rood-wit-blauwe linten bij het monument geplaatst. Op één van de kransen ontstond een bijzonder moment toen een vlinder neerstreek op een bloem. Het leverde een verstild beeld op dat de sfeer van herdenken en vrede krachtig verbeeldde.

Dit jaar is het 81 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Sindsdien leven we in de in vrijheid. Op 4 mei worden in alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, evenals iedereen die sindsdien is omgekomen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies, waar ook ter wereld. De officiële herdenking vindt plaats bij het Glazen Monument aan de Lichtenvoordseweg. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur, waarna de bijeenkomst om 19.15 uur begint met muziek, verhalen en dans. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend volgt de bloemlegging en is er gelegenheid om zelf bloemen te leggen. Daarna is er ruimte om na te praten bij Scouting .

Meer informatie via www.4en5mei.nl.

