LOCHEM — Klokken luiden voor 420 gewortelde kinderen zonder verblijfszekerheid

164 keer bekeken

De klokken van de St. luidden woensdag 29 april om precies 04.20 uur als onderdeel van een landelijke actie. Met dit symbolische tijdstip vroegen kerken aandacht voor 420 kinderen in Nederland die hier zijn opgegroeid, naar school gaan en geworteld zijn in de samenleving, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun verblijfsstatus.

De actie werd geïnitieerd vanuit het kerkasiel in Kampen. Volgens de initiatiefnemers zijn deze kinderen de dupe van langdurige en trage procedures in het asielbeleid. Hoewel er inmiddels stappen worden gezet om procedures te versnellen, vinden zij dat er ook een oplossing moet komen voor de groep die vastgelopen is in het oude systeem.

Door het luiden van de klokken willen de deelnemende kerken politici oproepen om in gesprek te gaan over een humane en kindvriendelijke regeling. Het brede draagvlak onder kerkelijke gemeenschappen werd woensdag hoorbaar, doordat in het hele land klokken tegelijk klonken.

De actie benadrukt volgens de organisatoren dat deze kinderen niet de gevolgen mogen dragen van jarenlang falend beleid.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry