DOETINCHEM — Lezing in Doetinchem over vergeten verhaal van Joodse ‘onmisbaren’

Een vrijwel vergeten hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog staat centraal tijdens een lezing op donderdag 28 mei bij het . Historicus Martijn Veenhuijsen vertelt daar het verhaal van de Joodse ‘onmisbaren’ en het zogeheten Plan-Frederiks.

Centraal in de lezing staat Villa Bouchina aan de Ds. van Dijkweg in . Tijdens de oorlog werden hier Joodse Nederlanders ondergebracht die door hoge Nederlandse ambtenaren als maatschappelijk ‘onmisbaar’ werden gezien. Het plan moest hen beschermen tegen deportatie, maar riep tegelijkertijd vragen op over willekeur, privileges en overleven in oorlogstijd.

Volgens de organisatie leefden de bewoners van onder meer Villa Bouchina, Huize de Biezen en De Schaffelaar in Barneveld voortdurend tussen hoop en dreiging. Uiteindelijk werden ook zij gedeporteerd, maar vrijwel de hele groep overleefde de oorlog doordat zij later in Theresienstadt opnieuw een uitzonderingspositie kregen.

Tijdens de avond wordt ook aandacht besteed aan illustrator Jo Spier, die met zijn gezin in Villa Bouchina verbleef. Zijn ervaringen laten volgens Veenhuijsen zien hoe complex morele oordelen over oorlogskeuzes kunnen zijn.

De lezing vindt plaats in gebouw ’t Brewinc aan de IJsselkade 13 in . De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur, en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.

Aanmelden kan via Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Meer informatie over de spreker staat op Martijn Veenhuijsen.