Samenwerking Rijk en regio centraal bij werkbezoek minister Rijkaart aan de Achterhoek

DOETINCHEM – Minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht woensdag 21 januari een werkbezoek aan de Achterhoek. Tijdens het bezoek stond de samenwerking tussen Rijk en regio centraal, met nadruk op langjarig commitment, ook financieel. De Achterhoek riep de minister op om bestaande samenwerkingen te verdiepen en structureel te verankeren in Rijksbeleid.

Volgens Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board, laat de regio al jaren zien verantwoordelijkheid te nemen bij landelijke opgaven. “De Achterhoek draagt bij aan oplossingen voor nationale vraagstukken, maar om dit duurzaam te laten werken zijn aanpassing van Rijksbeleid en langdurige investeringen nodig,” aldus Boumans.

Tijdens het bezoek werd onder meer aandacht besteed aan het Nationaal Programma Vitale Regio’s en de ervaringen met de Regio Deal. Daarbij werd benadrukt dat regionale verschillen vragen om maatwerk vanuit het Rijk. Ook werd het belastingkantoor in Doetinchem bezocht, dat wordt gezien als mogelijke locatie voor een toekomstige Rijkshub. Hiermee wil de regio rijkswerkgelegenheid aantrekken en de band met Den Haag versterken.

Veiligheid en leefbaarheid kwamen aan bod tijdens een wandeling richting het politiebureau. Onderwerpen als ondermijning, grensoverschrijdende criminaliteit en de druk op politiecapaciteit in zogenoemde M50-gemeenten vragen volgens de regio extra aandacht en ondersteuning van het Rijk. Ook de ontwikkeling van de spoorzone in Doetinchem werd besproken, in relatie tot woningbouw, bereikbaarheid en economische groei.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Aviko in Steenderen. Daar werd gesproken over het belang van internationaal opererende bedrijven met diepe regionale wortels, verduurzaming en de randvoorwaarden die nodig zijn om deze bedrijvigheid in de Achterhoek te behouden.