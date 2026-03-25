Opvang Noach in Halle start met de paasdagen een actie om extra steun te werven voor de opvang van wilde dieren. In deze periode is het traditioneel druk door de toestroom van jonge en gewonde dieren, waardoor extra hulp hard nodig is.

De opvang verzorgt jaarlijks duizenden inheemse dieren, zoals egels, konijnen, eekhoorns, hazen, vossen en diverse vogelsoorten. Volgens vrijwilliger Petra Lesterade is steun onmisbaar: de opvang draait volledig op vrijwilligers en kosten voor voeding en medische zorg lopen snel op.

Bijzonder aan de actie is dat elke donatie wordt verdubbeld door Stichting DierenLot. Dat betekent dat iedere bijdrage direct twee keer zoveel oplevert voor de dieren.

Naast financiële steun kunnen inwoners ook helpen met materialen zoals fleece en (katten)voer. Bezoekers zijn bovendien welkom aan de Aaltenseweg in Halle, waar onder meer vogelhuisjes en cadeaus verkrijgbaar zijn. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de opvang.

Met de paasdagen in aantocht roept Opvang Noach mensen op alert te zijn op dieren in nood, maar ook terughoudend te handelen. Jonge dieren lijken soms verlaten, maar worden vaak nog verzorgd door hun moeder. Bij twijfel wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de opvang of de dierenambulance.

Meer informatie is te vinden via www.opvangnoach.nl. Doneren kan via: https://www.actievoordieren.nl/fundraisers/toon-en-petra-lesterade/donate

