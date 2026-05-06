LICHTENVOORDE — Verhalen die raken tijdens ‘Verhalen voor de Ziel’ in bibliotheek

In de Bibliotheek is op woensdag 27 mei 2026 meesterverteller Jan Alfrink te gast met het programma Verhalen voor de Ziel. Tijdens deze ochtend neemt hij bezoekers mee in een wereld van verbeelding, waarin verhalen zorgen voor ontspanning en nieuwe inzichten.

Alfrink staat bekend om zijn warme vertelstijl en weet met woorden en beelden het publiek los te maken van de dagelijkse werkelijkheid. Zijn verhalen zijn afwisselend grappig, filosofisch en ontroerend, en nodigen luisteraars uit om even stil te staan en mee te reizen in hun eigen gedachten.

De bijeenkomst maakt deel uit van BreinBieb, een initiatief van de bibliotheek dat zich richt op het gezond houden van het brein. Binnen dit programma worden regelmatig activiteiten georganiseerd rondom thema’s als geheugen, ontspanning en beweging. Deze ochtend is een samenwerking met Fit-Art.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden vooraf is gewenst. Ook mantelzorgers en begeleiders zijn welkom. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Oost Achterhoekse Bibliotheken.

