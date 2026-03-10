119 keer bekeken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Gemeente Oost Gelre op donderdag 12 maart een lijsttrekkersdebat. De zeven lijsttrekkers van de politieke partijen in Oost Gelre gaan die avond met elkaar in gesprek in SCC De Mattelier.

Het debat begint om 20.00 uur en wordt voorafgegaan door een korte pitch van iedere lijsttrekker. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in debat aan de hand van vier onderwerpen of stellingen. Het debat maakt deel uit van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.

Bezoekers zijn welkom om het debat bij te wonen. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar de organisatie adviseert om op tijd te komen. De zaal opent om 19.30 uur.

Voor wie er niet bij kan zijn, is het debat ook live te volgen via de website van de gemeente en op televisie via 1Achterhoek.

Praktische informatie

Donderdag 12 maart

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Locatie: Mattelierstraat 19, Groenlo

Meer informatie:

https://www.oostgelre.nl/lijsttrekkersdebat

