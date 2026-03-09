WINTERSWIJK — Magische Middag vol fantasie in Bibliotheek Winterswijk

185 keer bekeken

De Bibliotheek Winterswijk staat zondag 15 maart om 14.00 uur in het teken van fantasie tijdens de Magische Middag. Bezoekers worden uitgenodigd om een middag lang onder te duiken in een wereld vol mystieke verhalen, magiërs, bovennatuurlijke wezens en superkrachten.

Advertentie

Tijdens de activiteit kunnen bezoekers zelf aan de slag met verschillende creatieve technieken. Zo is het mogelijk om met behulp van AI een eigen mythisch wezen te creëren. Met een green screen kunnen deelnemers zichzelf bovendien magische krachten geven, zoals vliegen of onzichtbaar worden.

Naast deze interactieve onderdelen is er ook ruimte om kennis te maken met fantasyverhalen. In de bibliotheek liggen verschillende boeken klaar waarin bezoekers kunnen bladeren of waaruit wordt voorgelezen.

De Magische Middag is bedoeld voor jong en oud die zich wil laten meevoeren in een middag vol verbeelding en verhalen. De deuren van de ‘Magische Bibliotheek’ openen om 14.00 uur.

Meer informatie:

https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)