Een zwaar beschadigde Russische tank uit de oorlog in Oekraïne staat momenteel opgesteld bij de Oude Calixtus in Groenlo. Het voertuig is onderdeel van de nieuwe tentoonstelling ‘Dichtbij de Oorlog’ van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) en moet bezoekers laten ervaren hoe dichtbij een oorlog kan komen.

De tank, een Russische T-72B, raakte beschadigd tijdens gevechten rond Kyiv in 2022. Het zwaar gehavende voertuig werd later uit het conflictgebied gehaald en reist sindsdien door Europa als onderdeel van tentoonstellingen en herdenkingen rond de oorlog in Oekraïne. Voor inwoners van Groenlo kan de tank bekend voorkomen. Het voertuig was in september 2023 al eens korte tijd in de stad te zien tijdens de Veteranendag in Oost Gelre. Toen stond de tank opgesteld bij de rotonde van de Winterswijkseweg en Lichtenvoordseweg.

Met de nieuwe tentoonstelling wil het museum bezoekers laten nadenken over de betekenis van oorlog in Europa. Naast de tank worden ook andere objecten uit het conflict getoond, zoals drones, militaire uitrusting en persoonlijke bezittingen van mensen die door de oorlog zijn getroffen. Ook verhalen van vluchtelingen en veteranen maken deel uit van de presentatie.

De tentoonstelling ‘Dichtbij de Oorlog’ opent zaterdag 14 maart en is te zien in het museum in Groenlo. Het museum wil met de expositie laten zien dat oorlog niet alleen een historisch onderwerp is, maar ook vandaag de dag invloed heeft op het leven in Europa.

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op https://www.nmto.nl

