LOCHEM — Harpmuziek van Renate Bussink tijdens vespers in Gudulakerk

In de St. Gudulakerk in Lochem verzorgt de 17-jarige harpiste Renate Bussink uit Lochem op zondagavond 29 maart een muzikaal optreden tijdens de muziekvespers. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de kerk aan de Markt. Tijdens de vespers brengt Bussink een programma met werken van onder meer de 18e-eeuwse Italiaanse componist Domenico Corri en de Frans-Amerikaanse harpist en componist Marcel Grandjany. De combinatie van harpmuziek en de historische kerkruimte zorgt volgens de organisatie voor een moment van rust, bezinning en gebed.

De kerk opent om 18.30 uur, zodat bezoekers vooraf een kaarsje kunnen aansteken. Ook tijdens en na afloop van de muziekvespers is daar gelegenheid voor. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De muziekvespers maken deel uit van de reeks bijeenkomsten “Midden in de Stad”, waarin muziek en bezinning samenkomen in de Gudulakerk in Lochem.

Meer informatie is te vinden via

https://www.kerklochem.nl

https://www.gudulakerk.nl

