MEDDO — Autocross Meddo opent seizoen met spektakel op Tweede Paasdag

267 keer bekeken

Op Tweede Paasdag verandert Meddo opnieuw in het decor van de Autocross Meddo. Op het terrein aan de Wormskampweg gaan coureurs uit de regio en daarbuiten de strijd aan in negen verschillende klassen. De eerste races starten rond 10.30 uur.

Voor veel deelnemers is de wedstrijd hét moment om na de winterstop hun auto’s te testen. Maandenlang is er gesleuteld en verbeterd, en in Meddo moet blijken of alles naar wens werkt. Ook voor rijders die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap autocross is dit een belangrijke voorbereiding.

De wedstrijd wordt verreden onder toezicht van de KNAF, wat betekent dat er strenge eisen gelden voor veiligheid en techniek. Ook is er aandacht voor het milieu: alle voertuigen zijn verplicht uitgerust met katalysatoren om de uitstoot te beperken.

Op het circuit rijden alle klassen hun manches, waarna later op de dag de finales volgen. Van voorwielaangedreven auto’s tot sprintbuggy’s en minibuggy’s: het publiek krijgt een breed en spectaculair programma voorgeschoteld. Ook jonge talenten van 6 tot en met 12 jaar komen in actie op een aangepast parcours.

De organisatie ligt in handen van Sportclub Meddo, de Kottense AutoCross Club en RAMO, met steun van vele vrijwilligers en sponsoren. Het evenement is daarmee niet alleen sportief, maar ook belangrijk voor de lokale gemeenschap.

De entree bedraagt €15 voor volwassenen, €10 voor jeugd van 13 tot en met 17 jaar en is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Bij slecht weer is 19 april als reservedatum vastgesteld.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie