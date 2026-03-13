Bedrijven in Doetinchem, Wehl, Gaanderen en Terborg openen van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 maart hun deuren voor publiek tijdens de Open Bedrijvendag Doetinchem. Bezoekers krijgen op verschillende locaties een kijkje achter de schermen van het lokale bedrijfsleven.

Tijdens het evenement laten bedrijven zien hoe er in de Achterhoek wordt gewerkt in onder meer techniek, zorg, productie en dienstverlening. Het initiatief is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar bedrijven in de regio, op zoek is naar werk of stage, of gewoon eens wil rondkijken.

Ondernemers stellen zelf hun programma samen. Zo kunnen bezoekers deelnemen aan rondleidingen door het bedrijf, demonstraties van producten en diensten bekijken, in gesprek gaan met medewerkers of meedoen aan workshops. Op deze manier krijgen bezoekers een beeld van het vakmanschap en de diversiteit van het bedrijfsleven in de gemeente Doetinchem.

De organisatie wil met het evenement ondernemers uit de regio nadrukkelijk in de schijnwerpers zetten. Tegelijkertijd biedt het bedrijven de kans om hun verhaal te vertellen, nieuwe contacten te leggen en hun betrokkenheid bij de regio te laten zien.

De Open Bedrijvendag Doetinchem is een initiatief van IG&D Bedrijvig Doetinchem en de parkmanagementorganisaties op de bedrijvenparken Akkermansweide, De Huet, Keppelseweg, Wijnbergen, Verheulsweide en het A18 Bedrijvenpark. Partners zijn de gemeente Doetinchem, Plan X Events en Globe Group.

Bezoekers kunnen hun route plannen op donderdag 26 en vrijdag 27 maart van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 28 maart van 10.00 tot 15.00 uur. Verschillende bedrijven organiseren ook activiteiten voor kinderen.

Meer informatie en een overzicht van deelnemende bedrijven is te vinden op

https://www.openbedrijvendagdoetinchem.nl.