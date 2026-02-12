Onderwijs in Groenlo op de schop: drie locaties, De Hoeksteen verhuist

455 keer bekeken

GROENLO/ZWOLLE – Het basisonderwijs in Groenlo verandert ingrijpend. De Gemeente Oost Gelre, Delta Scholengroep en AccentScholengroep hebben besloten toe te werken naar drie toekomstbestendige schoollocaties in Groenlo. Dat betekent ook dat basisschool De Hoeksteen op termijn verdwijnt als zelfstandige locatie.

Drie sterke scholen, minder versnippering

Uit onderzoek blijkt dat concentratie op drie locaties het onderwijs stabieler en toekomstbestendig maakt. Elke locatie krijgt naar verwachting tussen de 200 en 260 leerlingen. Daarmee ontstaat voldoende omvang voor kwaliteit, continuïteit en verschillende onderwijsconcepten.

De drie locaties:

Karel Doormanstraat – Nieuwbouw (oplevering najaar 2028, start bouw beoogd in 2027).

Buitenschans/De Bron – Verbouwing en uitbreiding (najaar 2029). De leerlingen van De Hoeksteen verhuizen hierheen.

De Wheme – Renovatie of vernieuwing (najaar 2029).

Met de verhuizing naar Buitenschans/De Bron houdt De Hoeksteen op te bestaan als aparte schoollocatie. Voor ouders en leerlingen betekent dit een overgang naar een grotere, vernieuwde onderwijsomgeving.

Tijdens de bouwperiode kan het gebouw aan het Admiraal Helfrichplein tijdelijk worden gebruikt.

Duidelijkheid voor Zwolle

In Zwolle blijft basisschool Ludgerus behouden. Het leerlingenaantal voldoet weer aan de landelijke norm, waardoor de financiering voor drie jaar zeker is. Wel blijft onzekerheid bestaan over mogelijke landelijke wijzigingen in de bekostiging van kleine scholen.

Overdracht in 2026

Per 1 augustus 2026 gaan de scholen in Groenlo en Zwolle over van Delta naar AccentScholengroep. Volgens betrokken partijen verloopt de voorbereiding volgens planning.

De plannen moeten zorgen voor rust, duidelijkheid en toekomstbestendig onderwijs in beide kernen.

