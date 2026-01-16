‘Moos’ en ‘Simba’ populairste honden- en kattennamen in Gelderland

Welke honden- en kattennamen hoor je het vaakst in Flevoland? Onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo laat zien dat baasjes in 2025 het Welke honden- en kattennamen hoor je het vaakst in Gelderland? Onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo laat zien dat baasjes in 2025 het vaakst kiez...

GELDERLAND – Hondennamen als Moos en kattennamen als Simba waren in 2025 het populairst in Gelderland. Dat blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo, gebaseerd op interne gegevens van honden- en kattenverzekeringen.

Bij de honden voert Moos de lijst aan, gevolgd door Ollie, Teddy, Max en Pip. De top 10 wordt verder aangevuld met Bobby, Bodhi, Bowie, Guus en Joep. De populariteit van Moos is vooral te danken aan reutjes; bij teefjes worden juist Teddy en Pip het vaakst gekozen.

Volgens Kathryn Mercer, veterinair business analist bij Figo, kiezen baasjes graag namen die lief en vertrouwd klinken. “Veel hondennamen blijven jarenlang in de top 10 staan. Tegelijk zien we een groei van typisch Nederlandse namen en internationale invloeden, vaak geïnspireerd door series of trends uit het buitenland.”

Bij de katten staat Simba bovenaan in Gelderland, gevolgd door Luna, Milo, Nala en Lilly. Ook Loki, Mia, Mila, Molly en Pip komen veel voor. Simba is vooral populair bij katers; bij poezen zijn Luna, Nala en Lilly favoriet.

Landelijk gezien is Luna in de meeste provincies de meest gekozen dierennaam. Gelderland vormt samen met onder meer Groningen, Drenthe en Overijssel een uitzondering, met andere namen op de eerste plaats.

