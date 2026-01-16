Aantal WW-uitkeringen in Achterhoek stijgt, maar blijft onder niveau van vóór corona

Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland is in 2025 toegenomen, maar ligt nog altijd lager dan in de periode vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van UWV. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 9,5 procent. In de Achterhoek was de stijging met 18,4 procent het sterkst van alle Gelderse regio’s.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Eind december 2025 verstrekte UWV in de Achterhoek 2.573 WW-uitkeringen. Dat zijn er vier minder dan eind november. Daarmee bleef het aantal afgelopen maand vrijwel stabiel (-0,2 procent), terwijl landelijk sprake was van een daling van 1,4 procent. Vergeleken met december 2024 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek wel fors hoger.

Ondanks deze stijging blijft het niveau onder dat van 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis. Het aandeel WW-uitkeringen bedraagt in de Achterhoek 1,5 procent van de beroepsbevolking. Landelijk ligt dat percentage op 1,9 procent. In andere Gelderse regio’s is eveneens sprake van een lager niveau dan voor corona.

De grootste toename van WW-uitkeringen in Gelderland is in 2025 te zien in de overige commerciële dienstverlening, de metaalindustrie en het onderwijs. In de metaalindustrie spelen onder meer hoge energieprijzen een rol. In administratieve en dienstverlenende functies neemt de vraag af door verdere digitalisering. In het onderwijs zorgen aflopende coronagelden en bezuinigingen voor minder werkgelegenheid.

Volgens arbeidsmarktadviseur Jörgen Zegel van UWV blijven de personeelstekorten groot, ondanks de stijging van het aantal WW-uitkeringen. “Door technologische ontwikkelingen en reorganisaties verandert het werk. Voor werkzoekenden is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en soms breder te kijken dan de eigen sector.”

Ook het Werkgeversservicepunt Achterhoek zet in op samenwerking met werkgevers om werkzoekenden sneller aan een passende baan te helpen.

Meer cijfers en achtergrondinformatie over de arbeidsmarkt zijn te vinden op

👉 https://www.uwv.nl/arbeidsmarktinformatie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)