LOCHEM — Muziek en bewegen centraal bij Alzheimer Trefpunt in Lochem

Bij Alzheimer Trefpunt Lochem staat op vrijdag 10 april muziek en bewegen centraal. Muziekagoog Gideon Biegstraaten verzorgt die ochtend in het Stadshuus aan de Markt een interactieve bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden.

Biegstraaten is geen onbekende voor het trefpunt. Eerder trad hij er al op en volgens de organisatie wist hij toen de bezoekers te verrassen met een warm en muzikaal optreden. Ook deze keer neemt hij verschillende instrumenten mee en daagt hij de aanwezigen uit om actief mee te doen.

Tijdens de bijeenkomst zingt en speelt Biegstraaten op verzoek van de gasten. Daarbij komt zowel klassieke als moderne muziek aan bod. Muziek kan volgens de organisatie veel losmaken bij mensen met dementie en bijdragen aan contact, herkenning en plezier. Juist daarom is ervoor gekozen hem opnieuw uit te nodigen.

Het Alzheimer Trefpunt wordt gehouden op vrijdagochtend 10 april van 10.30 tot 12.00 uur. Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur welkom voor de inloop. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

Aanmelden vooraf is niet nodig. Daarmee wil de organisatie de drempel laag houden voor iedereen die het trefpunt wil bezoeken.