238 keer bekeken

Muzikanten, producers, boekers en andere mensen uit de Achterhoekse muziekscene kunnen op zaterdag 28 maart terecht bij Amphion Filmhuis in Doetinchem voor Muziek Meeting Achterhoek. Het gratis evenement wordt georganiseerd door Poppunt Achterhoek, DRU Poppodium en Amphion Cultuurbedrijf.

Advertentie

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich actief met muziek bezighoudt. Daarbij gaat het niet alleen om artiesten, maar ook om managers, technici, programmeurs, podcasters en podia. Volgens de organisatie komen tijdens de dag verschillende muziekstijlen aan bod, van rap en house tot pop en classic.

Het programma begint om 13.00 uur, met inloop vanaf 12.00 uur, aan de Hofstraat 2 in Doetinchem. Bezoekers kunnen deelnemen aan paneldiscussies, masterclasses en een netwerkborrel aan het einde van de middag. Daarmee willen de organisatoren ontmoeting, kennisdeling en samenwerking binnen de regionale muziekscene stimuleren.

De toegang is gratis en belangstellenden kunnen zonder reservering binnenlopen. Wie vooraf een ticket reserveert, krijgt wel twee consumptiebonnen voor de naborrel. Tickets en meer informatie zijn te vinden via amphion.nl/theater.

Met Muziek Meeting Achterhoek krijgt de regionale muziekscene opnieuw een gezamenlijk podium in de Achterhoek. Voor makers en professionals uit de sector biedt de dag vooral een kans om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie