ACHTERHOEK — Oproep: amateurkunstenaars gezocht voor eerste Week van de Amateurkunst

Amateurkunstenaars uit de regio krijgen deze zomer een podium tijdens de eerste Week van de Amateurkunst (WAK). Van 27 juni tot en met 5 juli 2026 organiseert Amphion Cultuurbedrijf een week vol optredens, exposities en creatieve activiteiten in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Iedereen die in zijn vrije tijd bezig is met kunst of cultuur kan meedoen. Het gaat om onder meer muziek, dans, theater, zang, tekenen, schilderen, fotografie en film. Deelnemen kan individueel, als duo, met een groep of vereniging. Leeftijd en ervaring spelen geen rol.

Deelnemers bepalen zelf hoe zij hun werk presenteren. Dat kan bijvoorbeeld via een optreden, workshop, expositie, open repetitie of atelier. Ook bijzondere initiatieven, zoals een flashmob, zijn welkom. Voorwaarde is dat de activiteit plaatsvindt binnen Doetinchem of Bronckhorst. De WAK sluit aan bij bestaande initiatieven zoals CultuurWehl, Gluren bij de Buren en Kunstroute Gaanderen.

Aanmelden kan tot en met 30 april 2026. Wie gebruik wil maken van podia, expositieruimtes of workshopplekken kan dit bij de aanmelding aangeven. Na de sluitingsdatum ontvangen deelnemers bericht over hun plek in het programma.

Met de Week van de Amateurkunst wil Amphion Cultuurbedrijf de diversiteit aan lokaal talent zichtbaar maken en inwoners inspireren om zelf creatief aan de slag te gaan of hiervan te genieten.

Aanmelden: wak@amphion.nl

Meer informatie: https://www.amphion.nl/wak

