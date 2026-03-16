In de Bibliotheek Neede komt op donderdag 26 maart weer de maandelijkse Schrijftafel bijeen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen schrijfliefhebbers samen werken aan hun teksten en ideeën. Aanmelden is niet nodig; deelnemers kunnen gewoon binnenlopen en meedoen.

De Schrijftafel is bedoeld voor iedereen die graag schrijft, maar dit niet altijd alleen wil doen. Het eerste uur staat in het teken van stilte en concentratie, zodat deelnemers ongestoord kunnen werken aan hun eigen schrijfproject.

Daarna is er ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach Anna Boland is aanwezig om deelnemers te begeleiden en advies te geven.

Volgens de bibliotheek biedt de Schrijftafel een laagdrempelige manier om samen te schrijven, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere schrijvers.

Meer informatie is te vinden via:

https://www.oostachterhoek.nl/schrijftafel

