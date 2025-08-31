Test je digitale balans in Bibliotheek Neede

NEEDE – Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 september kunnen bezoekers in de Bibliotheek Neede deelnemen aan de Digitale balans test. De actie richt zich op iedereen die wil ontdekken hoe gezond zijn of haar mediagebruik eigenlijk is.

Scrollen, appen, swipen, gamen en streamen zijn inmiddels onderdeel van het dagelijks leven. Maar heb je er nog grip op, of neemt het teveel tijd in beslag? Met de test krijgen bezoekers inzicht in hun eigen balans tussen online en offline.

📅 Datum: 8 t/m 12 september 2025

📍 Locatie: Bibliotheek Neede

💶 Kosten: gratis deelname

🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

