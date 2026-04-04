ZELHEM — Survivalbaan in Zelhem mag blijven dankzij aanpassing omgevingsplan

De survival-bouwwerken aan de Schovenweg in Zelhem kunnen definitief blijven staan. Het college van de gemeente Bronckhorst heeft besloten om het omgevingsplan op deze locatie aan te passen. Door een maximale bouwhoogte van 7 meter toe te voegen, wordt de huidige situatie gelegaliseerd.

In 2017 gaf de gemeente al toestemming voor de survivalactiviteiten, maar de regels in het toenmalige bestemmingsplan waren onduidelijk. Omdat het terrein de bestemming ‘Natuur’ heeft, mochten bouwwerken officieel niet hoger zijn dan 1 meter. De bestaande hindernissen en klimelementen op het terrein zijn in de praktijk echter tot wel 7 meter hoog. Met de huidige aanpassing sluit de regelgeving nu volledig aan op het werkelijke gebruik van de grond.

Wethouder Emmeke Gosselink benadrukt dat de gemeente hiermee een betrouwbare overheid wil zijn door eerdere besluiten correct vast te leggen. Omdat het terrein onderdeel is van het Gelders Natuurnetwerk, is er vooraf afstemming gezocht met de provincie Gelderland. De provincie oordeelt dat er geen natuurcompensatie nodig is, omdat de activiteiten op het terrein niet worden uitgebreid maar enkel duidelijker zijn omschreven.

