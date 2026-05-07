GROENLO — Nieuw winkelconcept gezocht voor modern pand in hartje Groenlo

Voor de nieuwe winkelruimte onder de recent gebouwde appartementen aan de Beltrumsestraat en Notenboomstraat in is een opvallende actie gestart. Ondernemers kunnen hun idee insturen voor een nieuwe winkel in het hart van de stad. De winnaar krijgt onder meer een jaar gratis huur en een startbudget van 5.000 euro. Het gaat om de moderne winkelruimte op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex in het centrum van . De ruimte van ongeveer 215 vierkante meter kan volledig of in twee delen gebruikt worden.

Via de actie ‘Heb jij hét beste winkel idee van Groenlo?’ hopen de initiatiefnemers een ondernemer te vinden die een nieuwe impuls aan het centrum geeft. Volgens de organisatie draait het niet alleen om een goed idee, maar ook om nieuwe energie en ondernemerschap voor de binnenstad. Naast een jaar gratis huur ontvangt de winnaar een startkapitaal van 5.000 euro, mogelijk gemaakt door Hart voor Vesting Grolle. Na het eerste jaar volgt een huurcontract van twee jaar tegen een marktconforme huurprijs.

De locatie ligt midden in het kernwinkelgebied van Groenlo. De gemeente gaf eerder al aan het belangrijk te vinden dat op deze plek een winkel behouden blijft. Tegelijkertijd sluit de actie aan bij de voorbereidingen op het 750-jarig bestaan van Groenlo in 2027, waarbij extra wordt ingezet op beleving, bezoekers en levendigheid in de binnenstad.

De appartementen boven de winkel zijn levensloopbestendig en energieneutraal gebouwd. Het project werd ontworpen door architect Herman van der Heijden en uitgevoerd door bouwbedrijf De Driehoek.

Aanmelden voor de winkelwedstrijd kan tot en met 25 juli via de website van Groenlo Ebusiness.

