ACHTERHOEK — Online leefstijlprogramma voor mensen met reuma start op 21 mei

Stichting Voeding Leeft start op 21 mei met het online programma ‘Leef! met reuma’. Het digitale leefstijlprogramma richt zich op mensen met reuma die via voeding, beweging, ontspanning en slaap hun klachten willen verminderen.

Het programma duurt drie maanden en bestaat uit online groepsbijeenkomsten met professionele begeleiding. Deelnemers krijgen advies over gezonder eten, beter slapen, bewegen en omgaan met stress. Volgens de organisatie deden inmiddels ruim 600 mensen mee.

Onderzoek van het Erasmus MC onder 264 deelnemers laat zien dat klachten zoals ochtendstijfheid, stress en slaapproblemen afnamen. Ook zouden de effecten na twee jaar nog zichtbaar zijn gebleven. Aan het onderzoek deden vooral vrouwen mee met onder meer artrose, ontstekingsreuma en fibromyalgie.

Deelnemer Carine vertelt dat ze door het programma beter naar haar lichaam heeft leren luisteren. “Ik slaap beter en heb minder pijn in de nacht. Reuma staat niet meer op de voorgrond in mijn leven.”

Een nieuwe groep start op 21 mei. Deelname kost 299 euro inclusief btw. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Voeding Leeft.

