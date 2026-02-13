Ondernemers luiden noodklok: leefbaarheid grensregio’s onder druk

110 keer bekeken

ACHTERHOEK – Steeds meer inwoners van de Achterhoek wijken uit naar Duitsland of België voor hun boodschappen en brandstof. Dat raakt niet alleen ondernemers, maar zet ook de leefbaarheid van dorpen en wijken onder druk. Ondernemersorganisaties hebben daarom een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met de oproep het speelveld gelijker te maken.

Volgens de initiatiefnemers loopt het prijsverschil met de buurlanden steeds verder op. Hogere accijnzen en btw in Nederland zorgen ervoor dat tankstations, supermarkten, slijterijen en horeca in de grensstreek klanten zien vertrekken. In de Achterhoek is dat effect dagelijks zichtbaar: even de grens over is voor veel inwoners inmiddels routine geworden.

Gelijk speelveld

De petitie is aangeboden door een brede coalitie onder aanvoering van MKB-Nederland. De ondernemers roepen de politiek op om accijnzen en btw niet verder te verhogen en deze op termijn te harmoniseren met Duitsland en België. Ook vragen zij om stabiel en voorspelbaar beleid en om periodieke monitoring van de situatie in de grensdetailhandel.

Meer dan alleen winkels

De gevolgen reiken verder dan het verlies van omzet. In veel dorpen is de supermarkt of het tankstation een belangrijke ontmoetingsplek. Het is waar ouderen elkaar spreken, jongeren hun eerste bijbaan vinden en lokale producten een plek krijgen. Als zulke voorzieningen verdwijnen, verdwijnt er meer dan ‘een winkel’: de sociale samenhang komt onder druk te staan.

Uit onderzoek in opdracht van MKB-Nederland blijkt bovendien dat 69 procent van de ondernemers zich actief inzet voor de lokale gemeenschap. Driekwart sponsort sportclubs, scholen of culturele verenigingen. Het wegvallen van ondernemers raakt daarmee ook het verenigingsleven.

Probleem schuift op

Waar grensshoppen vroeger vooral speelde in gemeenten direct aan de grens, breidt het probleem zich uit. Door de grotere prijsverschillen loont het inmiddels ook voor inwoners verder landinwaarts om hun inkopen over de grens te doen. Daarmee groeit het verzorgingsgebied van buitenlandse winkels en wordt de druk op Nederlandse voorzieningen groter.

Oproep tot gesprek

De coalitie vraagt de Tweede Kamer om in gesprek te gaan met ondernemers uit de grensregio’s. Doel: maatregelen die ervoor zorgen dat ondernemen in gebieden zoals de Achterhoek haalbaar blijft en dat dorpen en wijken hun voorzieningen behouden.

