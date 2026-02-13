Warenhuis Post benoemd tot Hofleverancier der Knunnekes

109 keer bekeken

GROENLO – Vanmiddag, vrijdag, werd warenhuis Post aan de Lievelderstraat ondergedompeld in echte Grolse carnavalsvreugde. Carnavalsvereniging De Knunnekes bracht een feestelijk bezoek aan de winkel, mét Prins Ivo II en adjudant Dave samen met hun partners, Raad van Elf en dweilorkest, wat zorgde voor vrolijke klanken tussen de schappen.

Hoogtepunt van het bezoek was de uitreiking van het predikaat Hofleverancier der Knunnekes aan Ivo Tuinte. President Maarten Kooiker overhandigde de bijbehorende oorkonde, als blijk van grote waardering voor de jarenlange betrokkenheid van Warenhuis Post bij het Grolse carnaval.

In de oorkonde spreekt De Knunnekes hun dank uit voor het al jarenlang leveren van een “ontelbaar aantal ballonnen, kilo’s confetti, kilometers serpentines en talloze prijzen”, maar ook voor de voortdurende ondersteuning en opluistering van het carnaval in Grolle. Reden genoeg om het warenhuis officieel te benoemen tot Hofleverancier der Knunnekes.

Extra mooi: Ivo Tuinte is geen onbekende binnen het carnaval. In 2019 ging hij De Knunnekes voor als prins, samen met adjudant Mark Mink, onder het motto ‘Gas d’r op!’. Dat motto leek vanmiddag opnieuw tot leven te komen in de winkel.

De oorkonde werd opgemaakt in de Oude Veste Grol en draagt de datum 13 februari 2026.

