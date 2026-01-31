Gratis kindervoorstelling in Bibliotheek Winterswijk: Peter zonder wolf

375 keer bekeken

WINTERSWIJK – Kinderen vanaf 5 jaar kunnen op zondag 15 februari genieten van een gratis muzikale kindervoorstelling in de Bibliotheek Winterswijk. De voorstelling Peter zonder wolf begint om 15.00 uur en zit vol humor, muziek en verrassende ontmoetingen.

De voorstelling wordt gespeeld door Mark van Vliet, die bekendstaat om zijn muzikale slapstick en sterke interactie met het publiek. In deze eigentijdse bewerking woont Peter niet in het bos, maar in een grijze flat, samen met zijn eend Habib. Als Habib plotseling verdwijnt, begint een avontuurlijke zoektocht langs eigenaardige flatbewoners. Iedereen wijst naar de Wolf, maar of die wel echt de schuldige is?

Tijdens de voorstelling klinkt de bekende muziek van Sergej Prokofjev, verwerkt in verrassend moderne arrangementen. Het verhaal zit vol vaart, fantasie en herkenbare situaties, waardoor jonge én volwassen toeschouwers worden meegenomen in het avontuur.

De voorstelling is gratis te bezoeken, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en aanmelden kan via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/zooo

