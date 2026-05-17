OOST GELRE / HARREVELD — Oost Gelre Vooruit stelt vragen over opvanglocatie Harreveld

De mogelijke opvang van maximaal 200 nareizende statushouders op het iHub-terrein in heeft dinsdagavond 12 mei geleid tot vragen in de gemeenteraad van . Alfred Wopereis van Vooruit sprak tijdens het vragenuurtje zijn zorgen uit over de impact op het dorp. Volgens Wopereis zorgt de berichtgeving over de opvanglocatie voor onrust in . Daarbij wees hij op de combinatie met de terugkeer van de Justitiële Jeugdinrichting. “Zeker in combinatie met de terugkeer van de Justitiële Jeugdinrichting met 70 plaatsen vinden wij dit, gezien de omvang van Harreveld met ongeveer 1300 inwoners, buitenproportioneel en moeilijk uitlegbaar richting inwoners,” aldus Wopereis.

Oost Gelre Vooruit vroeg het college onder meer wanneer de gemeenteraad wordt betrokken bij verdere besluitvorming en hoe inwoners van Harreveld worden meegenomen in het proces. Ook werd gevraagd hoe leefbaarheid, veiligheid en draagkracht worden meegewogen.

Wethouder Schutte gaf aan dat een eventuele conceptbestuursovereenkomst later nog voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarbij maakte hij nadrukkelijk onderscheid tussen asielzoekers en nareizende statushouders. “Voor alle duidelijkheid, het COA verkent de locatie voor 200 nareizende statushouders. Dat zijn dus geen asielzoekers,” zei hij tijdens de beantwoording.

Volgens de wethouder volgen bij verdere uitwerking ook informatiebijeenkomsten en overlegmomenten met omwonenden.

