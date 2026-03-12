OOST GELRE — Oost Gelre wil tempo houden in woningbouw

112 keer bekeken

Oost Gelre zet een volgende stap in de woonaanpak. Het college van burgemeester en wethouders heeft het koersdocument voor het Programma Wonen, WoonSaam vastgesteld. Daarmee wil de gemeente samen met corporaties, bouwers, zorgorganisaties en inwoners zorgen voor meer betaalbare, passende en duurzame woningen. Volgens de gemeente zijn sinds 1 januari 2022 al 522 woningen toegevoegd. Daarnaast zijn voor 256 woningen vergunningen verleend en is van 52 woningen de bouw gestart. Samen met recente woningplannen, zoals Eefseler Esch, Raadhuisstraat, Pastoor van Ars en ’t Flierbos, wil Oost Gelre toewerken naar de ambitie van 1.350 extra woningen in 2035.

De nadruk komt de komende tijd vooral te liggen op meer bouwtempo, doorstroming en woningen voor starters en ouderen. Ook worden in Lichtenvoorde nieuwe stappen gezet. Zo bereidt de gemeente op de voormalige schoollocatie De Bolderkaore een plan voor met 10 modulaire sociale huurwoningen in hofjesvorm. Aan de Kievitstraat, op de voormalige locatie van Careaz, is ruimte voor 20 modulaire woningen en later nog 25 tot 30 koopwoningen.

De gemeente verwacht dat deze woningen, als de besluitvorming goed verloopt, in 2027 geplaatst kunnen worden. Waarom die versnelling nodig is, heeft volgens Oost Gelre te maken met de grote woningvraag én met veranderingen op de markt. Tegelijkertijd noemt de gemeente netcongestie als groeiende uitdaging. TenneT heeft aangegeven dat de grens van de capaciteit van het elektriciteitsnet in Gelderland in zicht is. Of dit gevolgen heeft voor woningbouwprojecten in Oost Gelre, is nog niet duidelijk.

Meer informatie over de woningprojecten staat op oostgelre.nl.

