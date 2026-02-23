OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ruurlo over duurzamer reizen

312 keer bekeken

RUURLO – In de Bibliotheek Ruurlo vindt op woensdag 11 maart vanaf 14.00 uur een gratis OV-inloopspreekuur plaats. Bezoekers kunnen zonder aanmelding binnenlopen met vragen over reizen met het openbaar vervoer.

Tijdens het spreekuur geven OV-ambassadeurs uitleg over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay via de mobiele telefoon. Ook wordt toegelicht hoe het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders werkt en welk abonnement het beste past bij de persoonlijke situatie.

Daarnaast is er ruimte voor vragen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio Oost-Achterhoek. De ambassadeurs nemen de tijd om alles rustig uit te leggen, ook voor wie al langere tijd niet met bus of trein heeft gereisd.

Met het maandelijkse spreekuur willen de organisatoren inwoners stimuleren om vaker te kiezen voor duurzaam vervoer. Treinen rijden op groene stroom en steeds meer bussen zijn elektrisch.

Meer informatie is te vinden via:

www.oostachterhoek.nl/activiteiten

