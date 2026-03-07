Dieselprijs stijgt naar € 2,375 per liter, hoogste niveau in vier jaar

LANDELIJK – De landelijke adviesprijs voor diesel is vrijdag 6 maart gestegen naar € 2,375 per liter. Daarmee bereikt de dieselprijs het hoogste niveau in vier jaar tijd. Ook benzine wordt duurder, al stijgt die prijs minder snel.

De hogere brandstofprijzen hangen samen met spanningen op de internationale oliemarkt. De prijs voor ruwe olie is de afgelopen dagen opgelopen tot ongeveer 85 dollar per vat. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers werkt zo’n stijging vaak snel door in de prijzen aan de pomp.

Diesel reageert momenteel sterker op de ontwikkelingen dan benzine. In Europa is de vraag naar diesel groot omdat het veel wordt gebruikt door vrachtverkeer, scheepvaart en industrie. Daardoor kunnen prijsveranderingen op de wereldmarkt sneller zichtbaar worden bij diesel.

Ook speelt mee dat Europa een groot deel van zijn diesel importeert uit andere regio’s. Wanneer er onrust ontstaat op de oliemarkt of in belangrijke handelsroutes, kan dat direct effect hebben op de prijs. Volgens Foolen kan de dieselprijs daardoor sneller oplopen wanneer de markt onzeker wordt.

De benzineprijs stijgt eveneens, maar ligt nog onder het recordniveau van 2022. Momenteel zit benzine nog ongeveer 13,6 cent onder dat niveau. Als de olieprijs verder blijft stijgen, kan ook benzine weer richting dat record gaan.

Volgens UnitedConsumers blijft de brandstofmarkt sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Als de spanningen op de oliemarkt aanhouden, kunnen de prijzen aan de pomp de komende tijd verder oplopen.