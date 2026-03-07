Streekgids breidt agenda uit: evenementen insturen en delen mogelijk

127 keer bekeken

GROENLO – Streekgids.nl heeft de agenda op de website uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Organisatoren van activiteiten in de Achterhoek kunnen vanaf nu zelf eenvoudig een evenement insturen voor plaatsing op de website.

Via een nieuw formulier op de pagina Evenement inzenden kunnen organisatoren hun activiteit aanmelden. Daarbij kunnen onder meer de titel, datum, plaats en een korte omschrijving worden ingevuld. Ook is het mogelijk een foto mee te sturen. De redactie van Streekgids beoordeelt de inzending en plaatst het evenement vervolgens als bericht op de website. De agenda van Streekgids is op meerdere plekken zichtbaar. Op de voorpagina worden standaard vier komende activiteiten weergegeven. Daarnaast is er een uitgebreide agenda te bekijken via de speciale agendapagina van Streekgids.

Ongeveer een week voordat een evenement plaatsvindt, kan een activiteit extra aandacht krijgen doordat deze opnieuw als bericht op de voorpagina verschijnt. Op die manier wordt het evenement nogmaals onder de aandacht gebracht bij de lezers van Streekgids. Bezoekers kunnen evenementen bovendien eenvoudig delen via bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of e-mail. Ook is het mogelijk om een activiteit met één klik toe te voegen aan de eigen digitale agenda.

Met deze uitbreiding wil Streekgids het overzicht van activiteiten in de Achterhoek verder vergroten en organisatoren een laagdrempelige manier bieden om hun evenement onder de aandacht te brengen.

Evenement insturen:

https://www.streekgids.nl/evenement-inzenden/

Agenda bekijken:

https://www.streekgids.nl/agenda-1/

