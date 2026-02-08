Prins Stan Nijhuis en adjudant Robin Wegdam gepresenteerd in Holterhoek

139 keer bekeken

HOLTERHOEK – Prins Stan Nijhuis en zijn adjudant Robin Wegdam vormen dit carnavalsseizoen het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Holtkleuvers. Zij werden zaterdagavond 7 februari gepresenteerd tijdens de jaarlijkse carnavalsavond bij Café Grenszicht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Klokslag 20.11 uur opende president Jeroen Berendsen de avond. Samen met de Raad van Elf, de Grensmarietjes en het aftredende prinsenpaar Prinses Marga Huls en haar adjudante Marjo Smeenk werd de zaal betreden. Daarmee kwam een einde aan hun regeerperiode en begon de zoektocht naar nieuwe hoogheden.

De onthulling van het nieuwe prinsenpaar verliep spectaculair. Zes kandidaten verschenen in cape en steek en ondergingen een reeks opdrachten. Na elke ronde viel één kandidaat af, totdat er twee overbleven. Zij werden vervolgens getest met de zogeheten Holtkleuvers-detector. Uiteindelijk onthulden Stan Nijhuis en Robin Wegdam zich onder luid applaus van het publiek. Na het voorlezen van de proclamatie sloten zij af met hun leus: ‘24 flesjes op de kont, zet hem aan de mond’.

Een bijzonder moment was het afscheid van Petra Bollen, die na 40 jaar haar rol als instructrice van de Grensmarietjes overdroeg aan Vivian Heutinck. Veel oud-leden waren aanwezig en verzorgden samen met de huidige groepen optredens, waarbij werd teruggeblikt met anekdotes en dankwoorden.

Daarnaast was er een verrassend optreden van eigen bodem: de Holterhoekse Plien en Bianca. Het officiële programma werd afgesloten met een dansoptreden van de jongste Grensmarietjes. Daarna barstte het feest los met muziek van Rola Drive-in Show.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)