Nanne Bomers wint lokale voorleeswedstrijd in Lichtenvoorde

212 keer bekeken

LICHTENVOORDE – Nanne Bomers van basisschool St. Jorisschool heeft de lokale voorleeswedstrijd van Lichtenvoorde gewonnen. De wedstrijd vond in februari plaats in Bibliotheek Lichtenvoorde en was een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Nanne vertegenwoordigt Lichtenvoorde op 7 maart 2026 tijdens de regionale finale in Winterswijk.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Zeven kandidaten, aangemoedigd door supporters, werden één voor één door presentator Annita Oonk voorgesteld en lazen een fragment voor uit een zelfgekozen boek. De jury beoordeelde de deelnemers op uitspraak, verstaanbaarheid, tempo en publiekscontact. De verschillen waren klein, zo liet jurylid Sten Kolkman weten, winnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd 2025.

Nanne wist uiteindelijk de jury te overtuigen met een fragment uit Horrorland van K.R. Alexander. Volgens de jury bouwde zij de spanning zorgvuldig op en nam zij het publiek mee in een spannend moment, wat de doorslag gaf.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijke leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit groep 7 en 8, een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met bibliotheken. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)