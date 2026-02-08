Grol geeft wedstrijd in twee minuten uit handen bij Varsseveld

241 keer bekeken

VARSSEVELD / GROENLO – Grol heeft zondag 8 februari een dure nederlaag geleden op bezoek bij Varsseveld. Op het natuurgras in Varsseveld verloor de koploper met 3–2, nadat het nnen twee minuten twee tegentreffers moest incasseren.

Grol begon sterk aan de wedstrijd en zette Varsseveld in het eerste kwartier vast op eigen helft. De eerste grote kans was voor Jakob Corts, maar zijn schot werd nog via een verdediger over het doel gewerkt. Na een kwartier kantelde de wedstrijd volledig. Door verdedigende onachtzaamheid scoorde Varsseveld in de 15e en 17e minuut twee keer snel achter elkaar: 2–0. Grol herpakte zich en kreeg via onder meer Tiem Rots, Luc Berentsen en José Gonzalez kansen op de aansluiting, maar vlak voor rust werd een kopbal van Rots nog van de lijn gehaald.

Na rust bleef Grol aandringen. Jordy Schutten raakte in de eerste minuut de onderkant van de lat, maar het doelpunt viel aan de andere kant. In de 51e minuut liep Varsseveld uit naar 3–0. Toch gaf Grol zich niet gewonnen. Tiem Rots bracht de spanning terug (3–1) en in de 84e minuut kopte Luc Berentsen de 3–2 binnen.

In een hectische slotfase leek Berentsen zelfs de gelijkmaker te maken, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. In blessuretijd kreeg Kjell Riteco nog rood. De schade voor Grol bleef beperkt doordat concurrent VVG ’25 eveneens verloor.

Grol blijft koploper en speelt op zondag 1 maart thuis tegen Quick 1888.

Wedstrijdinformatie

Scheidsrechter: Stijn Loois (Ruurlo)

Gele kaarten Varsseveld: Arvid Wassink, Jerk Nieuwenhuis, Connor Scobie, Sten Nieuwenhuis

Gele kaarten Grol: Tiem Rots, José Gonzalez, Luc Berentsen

Rode kaart Grol: Kjell Riteco

Programma Grol 1

12 feb | 20.00 uur | VVG ’25 – Grol (Achterhoekcup)

21 feb | 17.00 uur | Grol – FC Winterswijk (vriendschappelijk)

1 mrt | 14.30 uur | Grol – Quick 1888

8 mrt | 14.30 uur | Trekvogels – Grol

Uitslagen 2F

Varsseveld – Grol 3–2

Trekvogels – Westervoort 3–3

DVC ’26 – Beuningse Boys 2–1

Jonge Kracht – RKZVC 2–0

Quick 1888 – VVG ’25 2–0

VIOD – Spero 2–0

OBW vrij

Stand 2F

Grol – 14 gespeeld | 32 punten

VVG ’25 – 14 | 28

Quick 1888 – 14 | 26

Westervoort – 14 | 25

VIOD – 14 | 24

OBW – 13 | 23

Trekvogels – 14 | 22

Jonge Kracht – 14 | 21

Beuningse Boys – 13 | 14

Varsseveld – 14 | 14

DVC ’26 – 14 | 14

Spero – 14 | 8

RKZVC – 14 | 3

