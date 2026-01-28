Proefsleuven gegraven op Eefseler Esch in aanloop naar woningbouw

824 keer bekeken

GROENLO – Op de Eefseler Esch, aan de rand van Groenlo, worden momenteel proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Het onderzoek is een verplichte stap in de voorbereiding van de geplande woningbouw in dit gebied.

De gemeente Oost Gelre wil op de Eefseler Esch op termijn een nieuwe woonwijk realiseren. Voordat de grond bouwrijp kan worden gemaakt, moet eerst worden vastgesteld of er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Daarom leggen archeologen met behulp van een graafmachine lange, smalle sleuven aan, waarin de bodemlagen zorgvuldig worden bekeken.

Het onderzoek moet duidelijk maken of er sporen zijn van eerdere bewoning of gebruik van het gebied, zoals resten van boerderijen, greppels of andere historische structuren. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of aanvullend archeologisch onderzoek nodig is, of dat het terrein vrijgegeven kan worden voor verdere ontwikkeling.

De Eefseler Esch maakt deel uit van de uitbreidingsplannen voor Groenlo en is bedoeld om extra woonruimte te creëren binnen de bestaande kern. Met de woningbouw wil de gemeente inspelen op de aanhoudende vraag naar woningen in Groenlo en omgeving.

Het archeologisch onderzoek vindt plaats voordat de daadwerkelijke bouwactiviteiten starten. Hoe lang het onderzoek duurt, hangt af van wat er in de bodem wordt aangetroffen.

