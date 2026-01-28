Afscheid in stijl: president De Knunnekes na acht jaar uitgezwaaid

GROENLO – Na acht jaar komt er een einde aan het presidentschap van Maarten Kooiker bij carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo. Na afloop van de zevende en laatste buutavond in City Lido werd hij volgens traditie letterlijk gedragen: horizontaal en midden in de nacht verliet hij de residentie, gesteund door zijn mede-carnavalisten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)

Het ritueel markeert het afscheid van een president die een belangrijke stempel drukte op de vereniging. Dat een vertrekkend president zo wordt uitgezwaaid, hoort bij de gebruiken van De Knunnekes. Kooiker zelf kijkt er nuchter op terug. Hij spreekt van jaren waarin hij met veel plezier zijn rol vervulde en benadrukt zijn trots op een actieve vereniging met veel jonge leden. De afsluitende grap na de laatste buutavond past volgens hem precies binnen de tradities.

Onder zijn leiding groeiden de buutavonden uit tot publiekslievelingen, vol lokale humor, muziek en dans. In totaal werden zeven avonden georganiseerd, vrijwel allemaal uitverkocht. De kracht van het programma zit volgens de vereniging in het eigen talent: alle tonpraters komen uit Groenlo en ook alle functies binnen De Knunnekes worden ingevuld door inwoners van de vestingstad.

Met het vertrek van Kooiker staat de opvolging al vast. Bas Klein Tuente neemt in oktober het presidentschap over. De rol van vorst blijft in handen van Jeroen Doest. Hij zal vooral één vast onderdeel missen: de openingswoorden van Kooiker. Jarenlang begon elke avond met dezelfde begroeting, die uitgroeide tot zijn persoonlijke handelsmerk.

Het carnavalsseizoen is daarmee nog niet voorbij. Op zaterdag 15 februari trekt de traditionele optocht door Groenlo, van 13.44 tot 16.00 uur. Enkele dagen later, op woensdag 18 februari, neemt Maarten Kooiker definitief afscheid van zijn rol binnen De Knunnekes.