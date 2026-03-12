LICHTENVOORDE — Bijeenkomst over vergeetachtigheid en dementie bij Alzheimer Trefpunt

233 keer bekeken

Wat is normale ouderdomsvergeetachtigheid en wanneer kan er sprake zijn van dementie? Over die vraag gaat een bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk op woensdag 25 maart in Cultureel Centrum Den Diek in Lichtenvoorde. De avond is bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen, mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst geven geriater dr. Hendriks en geriatrieverpleegkundige Sara Singadji-Gabriël uitleg over vergeetachtigheid, milde geheugenproblemen en dementie. Zij vertellen onder meer wat normaal is bij het ouder worden en wanneer er signalen kunnen zijn dat er meer aan de hand is.

Bij dementie raken de hersenen beschadigd. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld moeite krijgen met het vinden van woorden of met dagelijkse handelingen. De bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. De ziekte kan zich in het begin uiten in minder interesse, vaker dingen vergeten of verandering in gedrag.

Vergeetachtigheid komt echter ook voor bij het ouder worden en hoeft niet altijd op dementie te wijzen. Soms spelen andere factoren een rol, zoals medicatiegebruik, te weinig drinken of stress en verdriet. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen, het delen van ervaringen en ontmoeting met anderen die met hetzelfde onderwerp te maken hebben.

De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde (ingang Hamelandhal). De inloop met koffie of thee is vanaf 19.30 uur, het programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie is te vinden via https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of telefonisch via Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06-13514411.

